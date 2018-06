By

愛因斯坦夫婦1922至1923年遊歷亞洲,到過日本及中國,更曾踏足香港,私人遊記近期結集成書,當中提到愛因斯坦對中國人的感覺。

而他獲悉得到諾貝爾物理學獎時,正身處上海。

愛因斯坦曾批評種族主義是白人弊病,今次公開的私人遊記內容,與他過往給人的印象截然不同。

