【KTSF 崔凱橋報導】

英國倫敦西部住宅大廈大火仍未完全救熄,增至17人死亡,70多人受傷,其中18人情況危殆,當局相信會陸續發現更多死者,目前仍有人下落不明。

英國媒體指,環境部屬下的專責委員會,1999年已關注大廈外牆絕緣物料或有火災危險,因為物料外層是金屬鋁片,跟裡頭的塑膠之間留有5厘米空隙,雖可隔熱或抵禦寒冷天氣,配合政府推動節能,但委員擔心一旦發生火警,濃煙可能會經空隙向上湧,令火勢蔓延。

有建築業界人士估計,全英國有3萬幢大廈鋪設了這類外牆絕緣物料,政府一直未有規管。

首相文翠珊指,會加快巡查使用同類物料的大廈,並汲取教訓,至於受大火影響的居民,獲安排暫住在附近的體育館。

