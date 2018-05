By

【KTSF】

警方在南灣拘捕一名男子,懷疑他劫車並要脅司機開車前往一間快餐店。

警方表示,上週六約凌晨3點,一名司機開著車在,聖荷西州立大學附近尋找停車位時,一名男子突然打開乘客座位的車門並上車,要脅司機載他去KFC快餐店,否則就會傷害他。

男事主開車抵達Mountain View的一間KFC快餐店後,疑犯意圖搶劫事主,事主立刻下車逃走,疑犯隨即坐上駕駛座並駕車逃走,隨後再開車回來追趕事主。

警方接報趕至現場,最終拘捕涉案的21歲男子Alberto Ulloa-Avila。

