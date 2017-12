By

華盛頓州週一早上一列美國火車(Amtrak)出軌,有斷截的車廂跌落天橋底的州際5號公路,至少3人死亡,過百人受傷,當局指,當時火車的時速較該路段的法定時速高出50哩。

國家運輸安全委員會表示,根據當時火車的行車記錄儀數據所得,事發時火車以每小時80哩速度行駛,惟該路軌的速度限制為每小時30哩。

事發在週一早上8時左右,一列由西雅圖開往波特蘭的高速客運火車,在途中經過西雅圖外圍的皮亞斯縣的時候,在一條火車天橋出軌,有斷截的車卡跌落下面的州際5號公路,壓倒幾架駛過的汽車。

出事火車是首日改行路程較短的新路線,鐵路公司說,出事路段未啟用自動減速裝置。

