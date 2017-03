重慶輕軌列車貫穿大廈 列車經過竟無噪音（視頻）

【i-CABLE】

列車穿過一棟樓宇,不過不要以為很新奇,一個重慶輕軌列車站,十多年前已經有,有外國傳媒最近又再炒熱。抬頭望一望,不是吧?沒錯,大家見到的不是科幻電影中的太空城,而是確確實實在「山城」出現的景象,整條輕軌穿過這棟高樓,有沒有那麼誇張?答案是「沒有」。

其實這裡是重慶二號線輕軌的李子壩站,早在十多年前,李子壩站已經跟這棟有19層樓高的大廈一同設計及修建,2006年正式運作,李子壩站亦是重慶唯一的樓中站,大廈的住戶搭輕軌就真方便了,一出門口搭一下電梯就到站,比香港的地鐵上蓋住宅更方便,這麼有趣,遊客怎會錯過。

住客又會否感到很大噪音,為何沒有噪音?原來承托輕軌的大柱跟大廈是分開的,所以不會令大廈有震動,而且輕軌的輪是塑膠製造,減輕很多磨擦造成的噪音,這麼有趣的城市景觀,也吸引外國的傳媒報道,英國《鏡報》標題更特別,叫「下一站,廚房」。

