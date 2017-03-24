重慶輕軌列車貫穿大廈 列車經過竟無噪音（視頻）

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列車穿過一棟樓宇，不過不要以為很新奇，一個重慶輕軌列車站，十多年前已經有，有外國傳媒最近又再炒熱。抬頭望一望，不是吧？沒錯，大家見到的不是科幻電影中的太空城，而是確確實實在「山城」出現的景象，整條輕軌穿過這棟高樓，有沒有那麼誇張？答案是「沒有」。

其實這裡是重慶二號線輕軌的李子壩站，早在十多年前，李子壩站已經跟這棟有19層樓高的大廈一同設計及修建，2006年正式運作，李子壩站亦是重慶唯一的樓中站，大廈的住戶搭輕軌就真方便了，一出門口搭一下電梯就到站，比香港的地鐵上蓋住宅更方便，這麼有趣，遊客怎會錯過。

住客又會否感到很大噪音，為何沒有噪音？原來承托輕軌的大柱跟大廈是分開的，所以不會令大廈有震動，而且輕軌的輪是塑膠製造，減輕很多磨擦造成的噪音，這麼有趣的城市景觀，也吸引外國的傳媒報道，英國《鏡報》標題更特別，叫「下一站，廚房」。

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