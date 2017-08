【i-CABLE】

埃及北部有火車相撞,造成逾百人死傷,至少36人死亡。

多節車廂嚴重變型,部分翻側橫臥路面。現場位於亞歷山大港,一列由開羅出發、向西北行駛的火車,當地星期五下午撞向另一列由塞得港西行、已停靠的火車,事故原因有待查明。

