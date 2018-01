接載約百名共和黨議員火車與垃圾車相撞 釀一死一傷

By

【KTSF 江良慧報導】

一架接載國會共和黨人到西維珍尼亞州開會避靜的Amtrak火車,週三早上與一架貨車相撞,事件造成一人死亡,至少5人受傷。

事故發生在距離Charlottsville市西面約15英里的Crozet,共和黨國會議員乘搭的Amtrak火車,以時速50英里撞到一架載垃圾的貨車。

火車上的這批國會議員正要前往西維珍尼亞州的The Greenbrier度假村,他們會在度假村逗留幾天,開會商討年度要處理的議題。

有國會議員表示,撞車的衝擊力很大,部分人被拋出座位,但大部分人都沒有受傷,部分是醫生的議員,以及他們同行的配偶,都立即跳出車外協助救傷工作,所以在救護車到場前,已經有人向傷者急救。

特朗普總統在事後獲得匯報,他稍後見記者時就表示,貨車司機在事件中死亡,他又說曾經和也在火車上的眾議長賴恩通電話,知道撞得相當厲害,但國會議員和職員都沒有嚴重受傷,所以會繼續行程。

而特朗普週四也會和他們匯合,國家運輸安全管理局已經派人到場調查事故原因。

