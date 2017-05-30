灣區捷運週二早上連番出事故 繁忙時間服務嚴重受阻

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【KTSF 游瑋珊報導】

灣區捷運（BART）週二早上服務大延誤，跨灣路段東灣入口有列車故障，加上Lake Merritt站路軌出問題，還有兩宗乘客不適的緊急求助個案，令捷運在早上繁忙時間服務受阻數小時。

數千名捷運乘客上早等上個多小時，才上到開往舊金山的列車，有乘客上班遲了兩小時，有人索性告假留在家。

早上6時45分左右，一列開往Richmond的列車在駛至West Oakland站附近，接近跨灣路段入口時失靈。

捷運發言人稱，列車在最壞的位置故障，相扣軌道去年重鋪過，本身狀況很好，但列車卻出事。

列車阻塞往舊金山全線軌道，捷運花了30分鐘移走列車，約60名一度被困乘客要到12街站換車，數小時後，系統才全面恢復正常運作。

捷運為延誤致歉，又表示期望去年底通過的35億債券，會帶來資金解決根本問題。

不過除故障及延誤，車站罪案也繼續困擾捷運，週一分別在3個站一天內就發生12宗汽車爆竊，當中Millbrae站就有9宗。

但捷運回應說，整體來說，在車站涉及汽車的罪案仍呈下降趨勢，呼籲乘客本身也要小心財物。

捷運稱已在停車場加緊巡邏，但沒法同時巡邏47,000個車位，捷運正著手處理問題。

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