灣區捷運週二早上連番出事故 繁忙時間服務嚴重受阻

【KTSF 游瑋珊報導】

灣區捷運(BART)週二早上服務大延誤,跨灣路段東灣入口有列車故障,加上Lake Merritt站路軌出問題,還有兩宗乘客不適的緊急求助個案,令捷運在早上繁忙時間服務受阻數小時。

數千名捷運乘客上早等上個多小時,才上到開往舊金山的列車,有乘客上班遲了兩小時,有人索性告假留在家。

早上6時45分左右,一列開往Richmond的列車在駛至West Oakland站附近,接近跨灣路段入口時失靈。

捷運發言人稱,列車在最壞的位置故障,相扣軌道去年重鋪過,本身狀況很好,但列車卻出事。

列車阻塞往舊金山全線軌道,捷運花了30分鐘移走列車,約60名一度被困乘客要到12街站換車,數小時後,系統才全面恢復正常運作。

捷運為延誤致歉,又表示期望去年底通過的35億債券,會帶來資金解決根本問題。

不過除故障及延誤,車站罪案也繼續困擾捷運,週一分別在3個站一天內就發生12宗汽車爆竊,當中Millbrae站就有9宗。

但捷運回應說,整體來說,在車站涉及汽車的罪案仍呈下降趨勢,呼籲乘客本身也要小心財物。

捷運稱已在停車場加緊巡邏,但沒法同時巡邏47,000個車位,捷運正著手處理問題。

