【KTSF 郭柟報導】

國家安全委員會最近一份統計報計指出,去年全美車禍死亡人數上升了6%。

報告指出,在2016年,全美一共發生40,200宗致命車禍,比2015年多了2,443宗,是自2007年來新高。

加州在去年一共發生3,680宗車禍,多了13%,為全美第二多車禍的州份,僅次於德州。

該委員會主席認為,車禍死亡人數上升,原因可能是多人分心駕駛,有政府官員就指,可能是因為某些州份交通執法變得寬鬆所致。

