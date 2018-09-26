美中互徵新一輪關稅對華埠物價有何影響（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

中美週一起正式向對方互徵新一輪關稅，對於舊金山本地的商戶來說，又有沒有即時影響呢？

舊金山華埠這裡一如往常，有很多市民前來購物，有賣蔬果的店舖表示，這些濕貨主要從本地入貨，因此貿易戰對他們影響不大。

華埠瓜菜店老闆李先生說：”對我們的農產品，我就不覺得價格有影響，生活指數升，價格就都升，樣樣都會貴，不過農產品亦要看，如果今年貨多，貨源多，我就要賣平一些，如果貨源少，我們就要賣貴。”

不過另一方面，對一些售賣乾貨或藥材的店舖影響嚴重，位於Vallejo街一間參茸藥材店表示，來自中國的湯料及藥材，例如是南北杏、菜乾及蜜棗等，都已經加價，加幅約一成，來貨價錢加了就要加價，生意一定受影響。

位於Jackson街的一間食品雜貨店，九成的貨物來自中國。

永明食品公司老闆郭先生說：”來貨價貴了大約5至10%，因為來貨價貴了，我們吸收不到那麼多，就要轉嫁給顧客，一定會影響生意，因為始終華埠生意比較薄利，比其他超級市場賺得少一點。”

郭先生表示，兩個月前，舊金山提升最低工資，他們當時無調整過價錢，但現在加上關稅問題，逼不得已才決定加價。

新一輪的關稅剛剛才開始實施，亦有商戶指，現在講加價仍為時過早，或者過多一星期，這些影響會逐漸浮現。

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