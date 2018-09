美中互徵新一輪關稅對華埠物價有何影響（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

中美週一起正式向對方互徵新一輪關稅,對於舊金山本地的商戶來說,又有沒有即時影響呢?

舊金山華埠這裡一如往常,有很多市民前來購物,有賣蔬果的店舖表示,這些濕貨主要從本地入貨,因此貿易戰對他們影響不大。

華埠瓜菜店老闆李先生說:”對我們的農產品,我就不覺得價格有影響,生活指數升,價格就都升,樣樣都會貴,不過農產品亦要看,如果今年貨多,貨源多,我就要賣平一些,如果貨源少,我們就要賣貴。”

不過另一方面,對一些售賣乾貨或藥材的店舖影響嚴重,位於Vallejo街一間參茸藥材店表示,來自中國的湯料及藥材,例如是南北杏、菜乾及蜜棗等,都已經加價,加幅約一成,來貨價錢加了就要加價,生意一定受影響。

位於Jackson街的一間食品雜貨店,九成的貨物來自中國。

永明食品公司老闆郭先生說:”來貨價貴了大約5至10%,因為來貨價貴了,我們吸收不到那麼多,就要轉嫁給顧客,一定會影響生意,因為始終華埠生意比較薄利,比其他超級市場賺得少一點。”

郭先生表示,兩個月前,舊金山提升最低工資,他們當時無調整過價錢,但現在加上關稅問題,逼不得已才決定加價。

新一輪的關稅剛剛才開始實施,亦有商戶指,現在講加價仍為時過早,或者過多一星期,這些影響會逐漸浮現。

