美中貿易戰開打對科技業有何影響

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【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰開打，究竟它的影響有多大呢？

美中雙方已經分別宣佈從7月6日開始，分兩個階段向對方總值500億美元商品徵收25%關稅。

特朗普政府更揚言，如果中國真的實行關稅措施，美國將會加大力度還擊，對2,000億美元入口的中國商品加徵10%關稅。

暫時跡象顯示，雙方並無退縮，同時至今，美中雙方也無訂立溝通的談判。

商界領袖和分析師都相信，500億元的關稅措施可能勢在必行，業內人士想知道，他們的供應鏈是否受到影響，關稅引致的更高成本，又如何損害他們的利潤。

例如半導體業協會表示，美國公司通常將幾乎完工的晶片運去中國裝配、測試和包裝，但當這些晶片運回美國時，就要面對關稅。

協會表示，雖然它們關注中國強迫外國公司轉移技術和侵犯知識產權，但關稅措施無建設性。

除了對中國貨品加徵關稅之外，白宮亦已表示，將於本月底前公佈限制中國在美國的投資，雖然細節未見透露。

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