美中貿易戰開打對科技業有何影響

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰開打,究竟它的影響有多大呢?

美中雙方已經分別宣佈從7月6日開始,分兩個階段向對方總值500億美元商品徵收25%關稅。

特朗普政府更揚言,如果中國真的實行關稅措施,美國將會加大力度還擊,對2,000億美元入口的中國商品加徵10%關稅。

暫時跡象顯示,雙方並無退縮,同時至今,美中雙方也無訂立溝通的談判。

商界領袖和分析師都相信,500億元的關稅措施可能勢在必行,業內人士想知道,他們的供應鏈是否受到影響,關稅引致的更高成本,又如何損害他們的利潤。

例如半導體業協會表示,美國公司通常將幾乎完工的晶片運去中國裝配、測試和包裝,但當這些晶片運回美國時,就要面對關稅。

協會表示,雖然它們關注中國強迫外國公司轉移技術和侵犯知識產權,但關稅措施無建設性。

除了對中國貨品加徵關稅之外,白宮亦已表示,將於本月底前公佈限制中國在美國的投資,雖然細節未見透露。

