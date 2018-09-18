美國對中國商品加徵關稅 對消費者進口商有可影響（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

美國對中國商品加徵關稅，這對消費者和進口商來說會有哪些實質影響呢？

特朗普政府這次再度宣佈加徵中國進口商品關稅，涉及的商品更加廣泛，從傢俱、家電產品到食品都有，例如洗衣機、冷氣機、自行車，食品有海鮮、香菇、調味料、醬料、醬油、木筷子、擦手紙、餐廳紙巾等等，有進口業者表示，受影響的不只是華人市場，還有主流市場．

美國東方食品商會發言人周曉濱接受電話訪問時說：”主流市場，他們也有很多中國食品，比如說海鮮、果汁、果仁，很多美國主流市場的都是中國進口的，他們還有大的零售商，比如說Walmart、Target把貨物想要在關稅實施之前，要先趕著來美國，所以前幾個月，船運都非常緊張，大家都在搶貨運的貨櫃的位子。”

周曉濱表示，美國政府加徵中國商品關稅，從3月份就已開始，這次是第三波加關稅行動，因此中國製造的商品價格已在逐步上漲中，尤其運費成本，也因中美貿易戰而大幅增加。

周曉濱說：”我估計有一些成本，進口商、零售商會儘量吸收一點，但是這種吸收就是不能夠長久，我相信下禮拜開始加稅的話，很多的費用就會馬上反應出來，比如雖然說漲十個百分點，反應出來的漲價，我估計不止十個百分點。”

周曉濱還說，造成貨船運費提高的原因，是因為有些大公司甚至願意多付一些錢搶佔貨船位子，以致其它公司也不得不付更高的運費。

周曉濱說：”比如說我們8月份已經漲了，（一個貨櫃的）船運費一千元，大概已經漲了40%，30%不等，然後10月份以後，又會漲一波運費。”

周曉濱表示，即使多付船運費，也未必保證能搶到貨船位子。

另外，貿易戰的不確定因素，也導致一些中國貨不敢運抵港口，造成商店貨物短缺，價格上漲，而進口商擔心的另一個影響，就是清關速度被拖延或受到刁難。

美國東方食品商會已在月初去信美國貿易代表，反對特朗普政府第三波對價值兩千億元的中國產品加徵25%關稅，認為許多中國進口食品產地獨有，無法替代，將嚴重影響亞裔社區。

其次，食品是大眾民生必需品，絕不應該作為貿易戰的工具，而且以影響國家安全為理由，加徵關稅完全不合情理。

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