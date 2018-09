美國對中國商品加徵關稅 對消費者進口商有可影響（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

美國對中國商品加徵關稅,這對消費者和進口商來說會有哪些實質影響呢?

特朗普政府這次再度宣佈加徵中國進口商品關稅,涉及的商品更加廣泛,從傢俱、家電產品到食品都有,例如洗衣機、冷氣機、自行車,食品有海鮮、香菇、調味料、醬料、醬油、木筷子、擦手紙、餐廳紙巾等等,有進口業者表示,受影響的不只是華人市場,還有主流市場.

美國東方食品商會發言人周曉濱接受電話訪問時說:”主流市場,他們也有很多中國食品,比如說海鮮、果汁、果仁,很多美國主流市場的都是中國進口的,他們還有大的零售商,比如說Walmart、Target把貨物想要在關稅實施之前,要先趕著來美國,所以前幾個月,船運都非常緊張,大家都在搶貨運的貨櫃的位子。”

周曉濱表示,美國政府加徵中國商品關稅,從3月份就已開始,這次是第三波加關稅行動,因此中國製造的商品價格已在逐步上漲中,尤其運費成本,也因中美貿易戰而大幅增加。

周曉濱說:”我估計有一些成本,進口商、零售商會儘量吸收一點,但是這種吸收就是不能夠長久,我相信下禮拜開始加稅的話,很多的費用就會馬上反應出來,比如雖然說漲十個百分點,反應出來的漲價,我估計不止十個百分點。”

周曉濱還說,造成貨船運費提高的原因,是因為有些大公司甚至願意多付一些錢搶佔貨船位子,以致其它公司也不得不付更高的運費。

周曉濱說:”比如說我們8月份已經漲了,(一個貨櫃的)船運費一千元,大概已經漲了40%,30%不等,然後10月份以後,又會漲一波運費。”

周曉濱表示,即使多付船運費,也未必保證能搶到貨船位子。

另外,貿易戰的不確定因素,也導致一些中國貨不敢運抵港口,造成商店貨物短缺,價格上漲,而進口商擔心的另一個影響,就是清關速度被拖延或受到刁難。

美國東方食品商會已在月初去信美國貿易代表,反對特朗普政府第三波對價值兩千億元的中國產品加徵25%關稅,認為許多中國進口食品產地獨有,無法替代,將嚴重影響亞裔社區。

其次,食品是大眾民生必需品,絕不應該作為貿易戰的工具,而且以影響國家安全為理由,加徵關稅完全不合情理。

