特朗普政府擬對中國產品加徵關稅 商業團體反對（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

白宮上週傳出將對進口的中國商品徵收重關稅之後，已有數十家美國商貿協會表示反對，認為美國單方面向中國商品徵稅，可能會引發破壞性貿易戰，受傷害的是美國經濟和消費者。

據華盛頓郵報報導，特朗普政府計劃於本週五宣布對中國600億美元的資訊科技、電信與消費商品課徵關稅，以懲罰中國盜竊知識產權的行為，例如出售仿冒商品及盜版軟件、竊取公司機密等。

消息一出，立即遭到接近50個美國商貿協會聯名上書表示反對，包括美國商業協會、大型零售商WalMart、Target及Costco等認為，課徵高關稅只會給美國經濟和消費者帶來負面影響，而代表灣區30、40間主要進口商及食品經銷商的美國東方食品商會也認為，此舉對美國不利。

美國東方食品商會發言人周曉濱說：”短時間只是治標不治本，很可能反而會傷害到美國經濟和消費者。”

商會代表周曉濱說，由中國進口的食品產值只佔30多億元，相較其它工業用品或高科技物料，產值較低，而且許多中國食品美國根本不會生產，加徵食品關稅對高達3,750億元的美中貿易逆差幫助不大。

周曉濱說：”通常提高關稅是為了保護美國本地的生產及工作機會，但是我們的亞洲食品其實沒有一個相對競爭，會影響美國產品，就算你不讓它進口，美國都不會生產東方和中國食品，在美國製造。”

周曉濱還說，食品關稅目前都低於10%，如果增加關稅，只會導致食品加價。

特朗普政府最先透露的是向300億元中國商品徵稅，之後特朗普又提出將商品總值增至600億元，而徵稅的中國商品有100多種，從電子產品、通信設備，到家具、玩具等都有。

有全美商會代表指出，白宮關注中國產業政策和不公平貿易對美國經濟造成負面衝擊 ，這個做法並沒有錯，但提高關稅則是錯誤的處理方法 ，如果每年對中國商品徵稅，美國家庭在稅改中所省下的錢，有至少3分之1將憑空消失，因此呼籲政府不要實施徵稅計劃。

商貿協會在給白宮的信件中還指出，對中國實施高額關稅，也會使美國遭到報復，扼制美國農業、商業和服務業出口，提高企業和消費者的成本。

特朗普政府公佈這個計劃之後，中國外交部發言人陸慷也於上週回應表示，中方堅決反對任何單邊貿易保護主義行為，如果美方最終採取損害中方利益的舉動，中方必將堅決維護自身正當權益。

有商務專家舉例，如果中國採取報復措施，美國的波音公司可能會受較大衝擊，因為波音飛機在中國的份額，就佔了全球市場的三成。

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