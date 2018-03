特朗普政府擬對中國產品加徵關稅 商業團體反對（視頻）

By

白宮上週傳出將對進口的中國商品徵收重關稅之後,已有數十家美國商貿協會表示反對,認為美國單方面向中國商品徵稅,可能會引發破壞性貿易戰,受傷害的是美國經濟和消費者。

據華盛頓郵報報導,特朗普政府計劃於本週五宣布對中國600億美元的資訊科技、電信與消費商品課徵關稅,以懲罰中國盜竊知識產權的行為,例如出售仿冒商品及盜版軟件、竊取公司機密等。

消息一出,立即遭到接近50個美國商貿協會聯名上書表示反對,包括美國商業協會、大型零售商WalMart、Target及Costco等認為,課徵高關稅只會給美國經濟和消費者帶來負面影響,而代表灣區30、40間主要進口商及食品經銷商的美國東方食品商會也認為,此舉對美國不利。

美國東方食品商會發言人周曉濱說:”短時間只是治標不治本,很可能反而會傷害到美國經濟和消費者。”

商會代表周曉濱說,由中國進口的食品產值只佔30多億元,相較其它工業用品或高科技物料,產值較低,而且許多中國食品美國根本不會生產,加徵食品關稅對高達3,750億元的美中貿易逆差幫助不大。

周曉濱說:”通常提高關稅是為了保護美國本地的生產及工作機會,但是我們的亞洲食品其實沒有一個相對競爭,會影響美國產品,就算你不讓它進口,美國都不會生產東方和中國食品,在美國製造。”

周曉濱還說,食品關稅目前都低於10%,如果增加關稅,只會導致食品加價。

特朗普政府最先透露的是向300億元中國商品徵稅,之後特朗普又提出將商品總值增至600億元,而徵稅的中國商品有100多種,從電子產品、通信設備,到家具、玩具等都有。

有全美商會代表指出,白宮關注中國產業政策和不公平貿易對美國經濟造成負面衝擊 ,這個做法並沒有錯,但提高關稅則是錯誤的處理方法 ,如果每年對中國商品徵稅,美國家庭在稅改中所省下的錢,有至少3分之1將憑空消失,因此呼籲政府不要實施徵稅計劃。

商貿協會在給白宮的信件中還指出,對中國實施高額關稅,也會使美國遭到報復,扼制美國農業、商業和服務業出口,提高企業和消費者的成本。

特朗普政府公佈這個計劃之後,中國外交部發言人陸慷也於上週回應表示,中方堅決反對任何單邊貿易保護主義行為,如果美方最終採取損害中方利益的舉動,中方必將堅決維護自身正當權益。

有商務專家舉例,如果中國採取報復措施,美國的波音公司可能會受較大衝擊,因為波音飛機在中國的份額,就佔了全球市場的三成。

