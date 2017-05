By

【KTSF 黃恩光報導】

美國和中國達成貿易協定,中國解除自從2003年以來的禁令,准許美國牛肉進口中國,而美國也准許中國的熟雞肉產品進口美國。

有關的貿易協定還會放寬兩國之間的農產品、貿易和金融服務、投資以及能源產業的進入,中方在新聞發布會表示,兩國在這幾方面已經取得共識。並指出這是兩國領導人一個月前見面之後的實質成果。

根據協定,今年7月16號開始,美國牛肉將可以出口到中國,而中國熟雞肉也可以進口美國,此外,美國的液化天然氣會輸入中國。

在金融方面,Visa和萬事達信用卡一直未獲中國清算交易獨立許可,銀聯壟斷的局面將於7月16日起打破,中國允許美國電子支付服務商落戶中國。

