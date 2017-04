By

【KTSF 黃恩光報導】

有兩種沙嗲可能含有肉毒桿菌需要回收,或民眾自行丟棄。

加州公共衛生局公布,由南加州 TP食品公司生產的9盎司玻璃罐裝及半加侖塑膠桶裝香茅沙嗲醬,及6盎司和9盎司玻璃罐裝蝦辣椒醬,由於處理不當,可能含有肉毒桿菌,該公司已經自行回收。

目前尚未收到消費者投訴報告,不過感染肉毒桿菌,嚴重的話會致命,因此衛生部門建議民眾自行丟棄的話,一定要把垃圾袋封緊,然後用肥皂洗手避免傳染。

如果已經吃下肚的民眾,感到身體不適,要盡快就醫。

