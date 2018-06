By

【KTSF 張麗月報導】

Toys ‘R’ Us決定在本週五全線結業,剩餘的200間店舖全部要關閉,主要因為不敵網購與同業競爭對手,令到這間經營了71年的玩具零售商走入歷史。

Toys ‘R’ Us去年9月申請破產保護,積欠的債務達50億元。

有分析指出,Toys ‘R’ Us錯在早期與Amazon.com合作,令Amazon掌握它的銷售數據,自立門戶而擊敗Toys ‘R’ Us。

