Toys R Us宣布清盤結業 關閉美國所有分店

【KTSF 林佩樺報導】

連鎖玩具商Toys R Us週三告知員工,將會售出或關閉所有美國店面,並申請清盤全線結業,高層管理人員定週四下午到破產法庭聆訊。

Toys R Us公司向華爾街日報承認,執行長Dave Brandon週三透過電話會議,向員工宣布此消息,將於未來一個月內關閉全美740家分店,包括Baby R Us,此擧估計會令33,000名員工失業。

Toys R Us也決定在未來6星期關閉在英國全部100間分店,估計會有3,000人失業。

Toys R Us有約50億元的債務,去年9月申請破產,今年1月宣布在全美關閉182家店面,並於2月開始清倉減價。

然而,這並不代表Toy R Us品牌會就此消失,有不少潛在買家認為,縮小營運規模仍有轉圜餘地。

