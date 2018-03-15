Toys R Us宣布清盤結業 關閉美國所有分店

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【KTSF 林佩樺報導】

連鎖玩具商Toys R Us週三告知員工，將會售出或關閉所有美國店面，並申請清盤全線結業，高層管理人員定週四下午到破產法庭聆訊。

Toys R Us公司向華爾街日報承認，執行長Dave Brandon週三透過電話會議，向員工宣布此消息，將於未來一個月內關閉全美740家分店，包括Baby R Us，此擧估計會令33,000名員工失業。

Toys R Us也決定在未來6星期關閉在英國全部100間分店，估計會有3,000人失業。

Toys R Us有約50億元的債務，去年9月申請破產，今年1月宣布在全美關閉182家店面，並於2月開始清倉減價。

然而，這並不代表Toy R Us品牌會就此消失，有不少潛在買家認為，縮小營運規模仍有轉圜餘地。

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