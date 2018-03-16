Toys R Us將全線結業 禮物卡還可用多久（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

大型玩具連鎖店Toys R Us將關閉全國735家分店，消息傳出後，灣區各分店週四都接獲許多詢問電話，還有家長趕著將手上的禮物卡用完，至於關店前的打折促銷甚麼時候開始？

已經有70年歷史的老字號玩具連鎖店Toys R Us面臨50億元巨額債務，週三晚已申請清盤，並決定關閉全國735家分店，但暫時保留網上銷售，期待稍後能被收購。

在Toys R Us的官網上查詢，包括Baby R Us在內，灣區有大約20家分店受到影響。

Toys R Us 要關閉全國分店的消息傳出後，灣區有許多家長週四紛紛來到聖馬刁一家分店，希望趕快將他們手上的禮物卡使用完。

週四有不少消費者聽到消息來到這家分店購物，工作人員心情沉重之餘，也忙著收銀和接聽詢問電話，有家長表示非常難過，因為和Toys R Us及Geoffery有很多回憶，現在都不知道該帶孩子去哪裡買玩具了。

Toys R Us曾陪伴許多美國消費者成長，也是大人、小孩聖誕購物最受歡迎的地方之一，有多樣又新穎的產品吸引消費者，店內還經常舉辦活動，跟小朋友互動，讓消費者有不同的購物體驗。

不過也有家長說，它的價格不如網上商店有競爭力。

家長說：”看到一個給小孩種花種草的玩具，覺得挺好的，它這兒賣24.99元，現在訊息特別開放，我們就上亞馬遜一查，其實就賣16.99元，就差了好幾塊錢，所以我們覺得亞馬遜比較有優勢，（所以你覺得這家比較貴？）還是因為價錢比較貴，就貨比三家嘛。”

記者在店內並未看到有關清盤或關閉店面的任何訊息，有員工向記者透露，他們預計下週一開始會陸續推出關店前的促銷，預計在一個月後，也就是4月15日關閉。

另外，該公司也宣布，消費者手上的禮物卡還有回饋點數，在4月15日之前使用都有效。

有家長也感嘆時代變遷改變了大家的生活：”很難過，我記得我以前小時候都會去，現在所有東西都在網上買了，沒有人願意出門，家庭活動也不像以前一樣了。”

這位家長在1980年代最喜歡到Toys R Us買玩具，她很難過以後女兒根本不會知道甚麼是Toys R Us。

家長說：”我們曾擁有過最棒的玩具，這是主要的理由我喜歡去，因為我媽媽曾經帶著我，我們一起出門和吃飯，是全家的活動，我們以後會喪失那種家庭價值。”

有員工私下透露，仍然期待公司能在一個月內被收購，希望能免去關店和失業的命運。

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