Toys R Us將全線結業 禮物卡還可用多久（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

大型玩具連鎖店Toys R Us將關閉全國735家分店,消息傳出後,灣區各分店週四都接獲許多詢問電話,還有家長趕著將手上的禮物卡用完,至於關店前的打折促銷甚麼時候開始?

已經有70年歷史的老字號玩具連鎖店Toys R Us面臨50億元巨額債務,週三晚已申請清盤,並決定關閉全國735家分店,但暫時保留網上銷售,期待稍後能被收購。

在Toys R Us的官網上查詢,包括Baby R Us在內,灣區有大約20家分店受到影響。

Toys R Us 要關閉全國分店的消息傳出後,灣區有許多家長週四紛紛來到聖馬刁一家分店,希望趕快將他們手上的禮物卡使用完。

週四有不少消費者聽到消息來到這家分店購物,工作人員心情沉重之餘,也忙著收銀和接聽詢問電話,有家長表示非常難過,因為和Toys R Us及Geoffery有很多回憶,現在都不知道該帶孩子去哪裡買玩具了。

Toys R Us曾陪伴許多美國消費者成長,也是大人、小孩聖誕購物最受歡迎的地方之一,有多樣又新穎的產品吸引消費者,店內還經常舉辦活動,跟小朋友互動,讓消費者有不同的購物體驗。

不過也有家長說,它的價格不如網上商店有競爭力。

家長說:”看到一個給小孩種花種草的玩具,覺得挺好的,它這兒賣24.99元,現在訊息特別開放,我們就上亞馬遜一查,其實就賣16.99元,就差了好幾塊錢,所以我們覺得亞馬遜比較有優勢,(所以你覺得這家比較貴?)還是因為價錢比較貴,就貨比三家嘛。”

記者在店內並未看到有關清盤或關閉店面的任何訊息,有員工向記者透露,他們預計下週一開始會陸續推出關店前的促銷,預計在一個月後,也就是4月15日關閉。

另外,該公司也宣布,消費者手上的禮物卡還有回饋點數,在4月15日之前使用都有效。

有家長也感嘆時代變遷改變了大家的生活:”很難過,我記得我以前小時候都會去,現在所有東西都在網上買了,沒有人願意出門,家庭活動也不像以前一樣了。”

這位家長在1980年代最喜歡到Toys R Us買玩具,她很難過以後女兒根本不會知道甚麼是Toys R Us。

家長說:”我們曾擁有過最棒的玩具,這是主要的理由我喜歡去,因為我媽媽曾經帶著我,我們一起出門和吃飯,是全家的活動,我們以後會喪失那種家庭價值。”

有員工私下透露,仍然期待公司能在一個月內被收購,希望能免去關店和失業的命運。

