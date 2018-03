【i-CABLE】

Toys R Us創辦人拉扎勒斯(Charles P. Lazarus)逝世,終年94歲。

正面臨清盤的美國Toys R Us發聲明指,近日受很多不愉快的消息困擾,但最沉重的莫過於拉扎勒斯的死訊。

他在二戰退役時聽聞不少戰友想結婚生子,便想到嬰兒生意有前景,起初在1948年開設嬰兒家具店,後來有不少顧客要求拉扎勒斯售賣玩具,終於在1957年全面轉為玩具店營運,經多次併購後,成為全美最大的玩具零售連鎖店。

拉扎勒斯在 1994 年卸下主席及行政總裁的職務,繼任人稱他為玩具業之父,又指拉扎勒斯看著小朋友玩玩具時便很高興。

