Toys R Us最後一天營業顧客不捨（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

有70年歷史的Toys R Us週五最後一天營業，本台記者去中半島一家分店看過。

早上10點，位於San Mateo的這間Toys R Us最後一天開門營業，所有商品二折至一折促銷，不少顧客來看看剩餘的少量商品中有無心頭好。

San Carlos居民Hanh Nghi說：”我給女兒買了Shopkins玩具，還有一個像車子的東西，給她塗塗畫畫。”

這位居民說，Toys R Us陪伴著她5歲的女兒成長，但女兒今天正好參加夏令營活動，沒能在最後一日來好好逛逛。

Nghi說：”她很傷心，但她知道Amazon，知道有網店，所以她不去實體店購物也沒關係。”

在網購衝擊下，Toys R Us在去年9月宣佈破產，隨後陸續在全國關閉多間分店，包括旗下的Babies R Us，今年3月份宣佈將關閉美國與英國的所有分店，週五就是最後的期限。

但有分店在早前就已經清倉完畢結業，員工在空蕩蕩的店裡作最後的清理，等人來收走店內的貨架等擺設。

這些員工將與全國超過33,000名員工一樣，從週六開始就正式失業，有不願意出鏡的員工說，大家都得重新找工作。

而隨著商店結業而失去的，還有許多人的童年回憶。

Nghi說：”我們以前去玩具店只看不買，很好玩，這些大型玩具店有得玩。”

Toys R Us公司在網站上向顧客寄語，希望大家繼續享受玩耍的樂趣，永遠不要長大。

值得一提的是，北卡羅萊納州Raleigh市一個無名氏顧客，週五到當地的Toys R Us，用100萬元購買所有剩下的玩具，要捐給當地的兒童。

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