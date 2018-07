Toys R Us最後一天營業顧客不捨（視頻）

By

KTSF 陳令楠報導

有70年歷史的Toys R Us週五最後一天營業,本台記者去中半島一家分店看過。

早上10點,位於San Mateo的這間Toys R Us最後一天開門營業,所有商品二折至一折促銷,不少顧客來看看剩餘的少量商品中有無心頭好。

San Carlos居民Hanh Nghi說:”我給女兒買了Shopkins玩具,還有一個像車子的東西,給她塗塗畫畫。”

這位居民說,Toys R Us陪伴著她5歲的女兒成長,但女兒今天正好參加夏令營活動,沒能在最後一日來好好逛逛。

Nghi說:”她很傷心,但她知道Amazon,知道有網店,所以她不去實體店購物也沒關係。”

在網購衝擊下,Toys R Us在去年9月宣佈破產,隨後陸續在全國關閉多間分店,包括旗下的Babies R Us,今年3月份宣佈將關閉美國與英國的所有分店,週五就是最後的期限。

但有分店在早前就已經清倉完畢結業,員工在空蕩蕩的店裡作最後的清理,等人來收走店內的貨架等擺設。

這些員工將與全國超過33,000名員工一樣,從週六開始就正式失業,有不願意出鏡的員工說,大家都得重新找工作。

而隨著商店結業而失去的,還有許多人的童年回憶。

Nghi說:”我們以前去玩具店只看不買,很好玩,這些大型玩具店有得玩。”

Toys R Us公司在網站上向顧客寄語,希望大家繼續享受玩耍的樂趣,永遠不要長大。

值得一提的是,北卡羅萊納州Raleigh市一個無名氏顧客,週五到當地的Toys R Us,用100萬元購買所有剩下的玩具,要捐給當地的兒童。

