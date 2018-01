By

玩具零售連鎖店Toys R Us週三宣布,計劃在全國關閉大約180家分店,包括灣區的8間分店。

Toys R Us宣布關閉全國約5分之1,大約180間分店,作第11章破產保護重組公司業務計劃的一部分.

得到法庭批准後,關閉門店計劃將由2月開始,並於4月中旬完成。

Toys R Us的發言人表示,日後會將業務重點放在改善店內以及網上的購物體驗。

加州將有27間分店關閉,當中灣區有8間,包括東灣Pittsburg、Brentwood、Emeryville及Union City4間分店;南灣聖荷西兩間分店,以及北灣San Rafael、Fairfield兩間分店。

Toys R Us在全國有大約880間分店。

