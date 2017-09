By

【KTSF 吳宇斌報導】

有日本汽車製造商為行動有困難的人製造了機械腿支架,協助他們走路。

這一款可以穿戴的機械腿支架,可以幫助身體局部癱瘓的病人走路,這個Welwalk WW-1000系統,由電動機械框架組成,覆蓋人的腿部到膝蓋以下。

患者戴著這個支架,可以在一個特製的跑步機上練習走路,這個支架設計給由於中風或者其他疾病,導致嚴重半身癱瘓的患者一次穿戴在一條腿上。

這個支架由汽車製造商Toyota和日本一間醫科大學合作研發,預計今年底將會租出100個該系統給日本的醫療機構,日本多間汽車製造商已經開始著手研發機械,用於工業生產和其他用途。

