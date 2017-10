By

消費者報告雜誌公佈2017年度最可靠十大汽車品牌,到底在美國人心目中那個汽車品牌最可靠?

排第一的是日本豐田汽車(Toyota),緊隨其後的是同屬豐田的Lexus,之後是南韓的Kia。

頭十位當中,排第八的Buick是唯一的美國品牌,其餘全部都是歐洲和日韓的品牌。

GMC和Cadillac就更加是27個品牌中,排排名最後的兩個。

