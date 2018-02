By

日本汽車生產商豐田(Toyota)全球召回大約645,000車輛,原因是部分車的安全氣袋可能因為電路問題,在撞車時不充氣。

在美國,受影響的主要是Prius以及Lexus RX和NX運動型旅行車,另外Corolla和Highlander也要召回,所有車輛都是在2015年5月至2016年3月出廠。

豐田表示,經過一段時間後,可能會出現電路斷路,之後會啟動氣袋警告燈號,導致前氣袋和側氣袋不會打開。

經銷商會檢查感應器上的號碼,有需要會免費更換,豐田會從3月底開始發信通知車主。

