特朗普再向汽車業發難 批評豐田在墨西哥設廠

【KTSF 劉開平報導】

候任總統特朗普週五發出推文,抨擊日本豐田公司在墨西哥生產汽車 ,這也是特朗普第一次對外國公司發難。

特朗普週四發出推文說:”豐田要在墨西哥巴哈設新廠,製造賣到美國的Corolla汽車,沒門!到美國來設廠,否則付高額關稅”。(Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.)

特朗普最近多次敦促美國的汽車公司不要到外國製造汽車,否則會徵收35%的關稅,但這是第一次針對外國的汽車公司。

其實豐田公司早在2015年4月,就是特朗普宣佈競選總統之前,就宣佈在墨西哥興建新廠,但不在特朗普說的巴哈,而在另一個墨西哥城市關那胡亞托。

這項投資達10億美元,新廠預計2019年落成,一年製造20萬輛Corolla,新廠只是把目前在加拿大製造的Corolla轉移到墨西哥生產。

豐田週五發表聲明表示,他們在墨西哥的這項投資不會影響美國的就業機會。

豐田還表示,期待和新總統合作,使消費者和汽車製造業達成雙贏。

而特朗普所說的在墨西哥巴哈的豐田汽車製造廠,2002年就落成了。

美國和墨西哥的雙邊貿易,目前一年大約5,830億美元,美聯社說,特朗普對墨西哥的豐田汽車製造廠發難,使兩國的貿易蒙上陰影。

因為特朗普的干預,福特公司日前宣佈取消在墨西哥耗資16元億美元的新廠計劃,改為投資7億元在美國本土開設新廠,製造電動車和無線充電站。

福特並聲稱,這項決定並不是向特朗普妥協,而是符合福特的商業利益。

福特認為,未來15年,電動車的銷售將超過汽油車。

