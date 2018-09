By

【i-CABLE】 日本汽車生產商豐田兩款混能車引擎有起火風險,計劃全球回收逾100萬輛同款車。

受影響車款,包括2015年6月至今年5月期間在日本製造的Prius混能車,以及C-HR混能版SUV。

豐田指這兩款車在日本車廠組裝時出問題,令引擎線路的電線芯外露,可能會造成磨損,導致短路甚至著火,宣布全球回收103萬輛車,當中日本佔逾一半。

美國有近20萬輛車要回收,歐洲、澳洲等地亦受影響。早前在日本有一輛豐田混能車因為這個問題導致引擎冒煙。

