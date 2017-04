By

【KTSF 張麗月報導】

日本豐田車廠(Toyota)週一宣佈,投資超過13億元重新装備在肯塔基州Georgetow的廠房。

豐田北美洲所有汽車中約有4分之1都在該廠房生產,其中包括旗艦品牌Camry房車、Avalon和部份Lexus型號都在這裡裝配,也可以保住現有8,200份工作。

當地州長表示,這次投資再次證明,豐田承諾生產’美國製造’ 的汽車,也是豐田計劃未來5年在美國投資共100億元的一部份。

去年豐田在肯塔基州廠房共生產50萬部車。

