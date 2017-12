By

路易斯安那州一處公寓單位週一晚發生大火,26個住戶被迫疏散,調查人員發現起火原因,竟然與一台玩具車有關。

熊熊的大火,在黑夜中看來怵目驚心,週一是聖誕節,不過在聖誕節夜晚,路易斯安那州這棟公寓單位,晚上9點半左右發生大火,燒毀公寓內20多個住房,公寓內的26名住戶被迫疏散,度過一個無家可歸的聖誕節。

消防人員調查後發現,起火原因跟一台玩具車有關,有人將玩具汽車的遙控器放在床上充電,不過玩具突然過熱起火,火勢迅速蔓延至整棟建築物。

消防人員獲報後,趕往現場撲救,並在一個小時左右控制火勢。

調查人員透露,出問題的玩具汽車是”Traxxas”品牌,使用鋰電池充電的產品。

