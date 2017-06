By

新奧爾良市上週六有兩名來自波士頓的遊客被匪徒打劫及襲擊,整個暴力過程被附近的保安攝錄機拍攝下來,警方已拘捕涉案其中兩名疑犯,還有兩人在逃。

視頻顯示,兩名遊客當時在在街上步行,匪徒突然從後向他們施襲,其中一人被推倒地上,頭部著地後倒地不起,另一人被其他匪徒襲擊及搶劫。

腦部受重創的受害人Tim Byrne目前仍然危殆,但已無須依靠機器協助呼吸。

被捕的兩名疑犯分別是21歲男子Dejuan Paul和18歲男子Joshua T. Simmons,二人面臨二級打劫罪,目前仍被扣查,不准保釋,警方仍在追緝另外兩名疑犯的下落。

