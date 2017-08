遊客八達嶺動物園違規開車窗餵食 被黑熊咬傷（視頻）

【i-CABLE】

北京的八達嶺動物園近日再次發生動物傷人事件,有遊客打開車窗餵食,被黑熊咬傷。因為遊客不守規則而出事,已經不是第一次,同一個動物園以往有人死亡,但遊客似乎未能汲取教訓。記者再去動物園,發現繼續有人開車窗餵熊。

在動物園的自駕區,見到一隻熊趴在白色車的車窗,之後車內的陳先生開車擺脫,他的左手手臂被咬傷。一輛園方管理員開的吉普車為他解圍,之後仍有熊走向陳先生的車。

事發在上星期五北京的八達嶺動物園,園方指是遊客不遵守規則,開車窗餵熊引致事件,陳先生指他沒有向園方索償。

記者之後來到涉事動物園自駕遊,一入園就有不同的告示牌提醒猛獸區內動物散布,切勿打開車窗及車門,而園區內的管理員亦不時開車驅趕接近遊客車輛的動物。但在出事的馬來熊區,仍然見到有人懶理警告調下車窗。為何遊客要開窗?大家一看就明明。因為他們要拋出食物餵熊。

全國各地都有動物園自駕區發生遊客被動物襲擊的事件,有遊客說仍會去玩,但會遵守規則。有保護動物團體指,熊的反應是源於遊客一向的行為。北京市旅遊委要求相關景區景點要加強安全管理,遏止旅遊事故的發生。

