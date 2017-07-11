中華文化中心Napa加州尋根 了解華人對酒鄉之貢獻（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

講起Napa Valley，相信大家第一時間會聯想到酒鄉，不過原來華人對建立這個酒鄉有莫大的貢獻。

舊金山中華文化中心指，早在19世紀初，華人移民已經創建了Napa當地的基礎設施，包括開發第一片葡萄園和第一座酒窖，修建石橋、鐵路及道路等。

中華文化中心將舉辦加州尋根之旅，到訪Napa，參加者除了能參觀各項華人建築遺址外，亦可以試酒及參觀當地的地標，親身目睹華人移民對Napa的貢獻。

活動領隊表示，透過這種邊行邊聽的尋根之旅，希望讓華人明白，早期華人不只盲目努力工作，同時亦有為國家的多元文化出一分力。

文化中心教育總監歐偉明說：”你聽過故事指，華人努力工作，但不敢發表意見，華人就是這樣生活下去，但當你看看實際情況，例如，很少人知道，華人在1890年至1900年間，發起一萬宗反歧視的訴訟，真相是我們努力工作，同樣我們亦有參與美國的發展，爭取我們的權益。”

活動將於7月15日星期六舉行，成人票每張是119元，學生及兒童票是85元。

有興趣參加的市民，可電郵至：excursion@ccsf.us，或者致電：(415) 312-2228報名。

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