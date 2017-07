中華文化中心Napa加州尋根 了解華人對酒鄉之貢獻（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

講起Napa Valley,相信大家第一時間會聯想到酒鄉,不過原來華人對建立這個酒鄉有莫大的貢獻。

舊金山中華文化中心指,早在19世紀初,華人移民已經創建了Napa當地的基礎設施,包括開發第一片葡萄園和第一座酒窖,修建石橋、鐵路及道路等。

中華文化中心將舉辦加州尋根之旅,到訪Napa,參加者除了能參觀各項華人建築遺址外,亦可以試酒及參觀當地的地標,親身目睹華人移民對Napa的貢獻。

活動領隊表示,透過這種邊行邊聽的尋根之旅,希望讓華人明白,早期華人不只盲目努力工作,同時亦有為國家的多元文化出一分力。

文化中心教育總監歐偉明說:”你聽過故事指,華人努力工作,但不敢發表意見,華人就是這樣生活下去,但當你看看實際情況,例如,很少人知道,華人在1890年至1900年間,發起一萬宗反歧視的訴訟,真相是我們努力工作,同樣我們亦有參與美國的發展,爭取我們的權益。”

活動將於7月15日星期六舉行,成人票每張是119元,學生及兒童票是85元。

有興趣參加的市民,可電郵至:excursion@ccsf.us,或者致電:(415) 312-2228報名。

