【KTSF 古琳嘉報導】

拉斯維加斯槍擊慘案發生之際,來自灣區的華裔導遊Harry Liu剛巧開車經過現場,他駕駛的汽車是比較大型的遊覽小巴,現場有傷者向他求救,希望他能開車送他們到醫院救治,他也義不容辭,即時接載多名傷者前往醫院,由他親述當時的情況。

