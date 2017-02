台北賞櫻團旅遊巴翻側 至少32人死亡

By

【i-CABLE】

台北發生嚴重車禍,一輛接載40多名旅客,參加一天賞櫻團的旅遊巴懷疑高速失控翻側,最少32人死亡,十多人受傷,死傷者主要是長者,當中相信沒有大陸遊客,當局正調查是否涉及司機疲勞駕駛,總統蔡英文下令全力搶救、善後。

旅遊巴向右翻側,跌落路邊斜坡,旅遊巴座椅以及其他相信是乘客物品散落路邊,旅遊巴失事位置貼著山坡,空間狹窄,消防員爬入車廂,又剪開車身,拯救被困的人,多名乘客被拋出車外,當場證實死亡。

救援人員在現場設立臨時指揮中心協調救援,台北地檢署派出檢察官到場搜證,事故涉及大量傷者,分送台北、新北市多間醫院搶救。

旅遊巴由台北一間旅行社租用,連同司機、導遊共接載了40多人,乘客都是參加一天團,晚上9時許,結束武陵農場賞櫻活動,回程途中,在近南港段的公路失事,初步懷疑旅遊巴車速過快,失控撞向護欄後翻側,當局亦調查,司機當時精神狀態。旅遊巴車齡19年,原定今年4月再驗車。

內政部、台北市均成立災害應變中心,蔡英文總統表示哀悼,下令相關部門,全力救援、善後,涉及今次事故的台北蝶戀花旅行社,去年8月租用的另一輛旅遊巴,在花蓮一處隧道口被重達一噸的大石擊中車頂,再擊中乘客,造成一死兩傷。

