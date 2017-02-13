台北賞櫻團旅遊巴翻側 至少32人死亡

By

【i-CABLE】

台北發生嚴重車禍，一輛接載40多名旅客，參加一天賞櫻團的旅遊巴懷疑高速失控翻側，最少32人死亡，十多人受傷，死傷者主要是長者，當中相信沒有大陸遊客，當局正調查是否涉及司機疲勞駕駛，總統蔡英文下令全力搶救、善後。

旅遊巴向右翻側，跌落路邊斜坡，旅遊巴座椅以及其他相信是乘客物品散落路邊，旅遊巴失事位置貼著山坡，空間狹窄，消防員爬入車廂，又剪開車身，拯救被困的人，多名乘客被拋出車外，當場證實死亡。

救援人員在現場設立臨時指揮中心協調救援，台北地檢署派出檢察官到場搜證，事故涉及大量傷者，分送台北、新北市多間醫院搶救。

旅遊巴由台北一間旅行社租用，連同司機、導遊共接載了40多人，乘客都是參加一天團，晚上9時許，結束武陵農場賞櫻活動，回程途中，在近南港段的公路失事，初步懷疑旅遊巴車速過快，失控撞向護欄後翻側，當局亦調查，司機當時精神狀態。旅遊巴車齡19年，原定今年4月再驗車。

內政部、台北市均成立災害應變中心，蔡英文總統表示哀悼，下令相關部門，全力救援、善後，涉及今次事故的台北蝶戀花旅行社，去年8月租用的另一輛旅遊巴，在花蓮一處隧道口被重達一噸的大石擊中車頂，再擊中乘客，造成一死兩傷。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。