加州公路巡警稱,一輛旅遊巴週一在Kramer市附近剷上對頭行車線,迎頭撞上兩輛汽車,事件中造成一名婦人死亡,21人受傷。

警方表示,事發於洛杉磯東北方約100哩遠的58州際公路西行線,暫時未知旅遊巴為何會剷上對頭行車線。

事件中一名55歲婦人死亡,她當時身處被撞汽車的其中一輛,當局稱有7人重傷,生命垂危。

旅遊巴撞上兩車後一度翻側,之後自行立正。

旅遊巴可以接載約30名乘客,登記車主是Arcadia市的A&F Tours Inc.。

