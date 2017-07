By

【KTSF】

金門橋週三中午有3車連環相撞,造成7人受傷。

當時一架在南行線的車輛,在接近收費廣場時停下,但隨即被一架車追尾,事隔一陣後,一架從貴騰賭場出發返回舊金山的旅遊巴士,再撞向已經停下來的兩架車。

事件中有7人受傷要送院治理,當局一度把兩條右線封閉,在下午1時半左右重開所有行車線。

