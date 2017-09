香港旅行團番禺遇車禍 兩死多人留醫

【i-CABLE】

香港旅行團在番禺的車禍,造成兩人死亡、約40人傷,仍有兩人在當地留醫,返港治理傷者中有3人情況嚴重,出事旅遊巴撞到停在公路邊的貨車,旅遊巴司機受輕傷,被公安交警扣查。

部份傷者下午由深圳灣口岸返港,轉送到屯門醫院治理,其中一名死者的家屬由駐粵辦人員陪同到達番禺殯儀館,辦理認屍手續。

據了解,一男一女死者分別61及60歲,事發時坐在旅遊巴的較前排位置,駐粵辦工作人員表示,公安要完成驗屍等調查程序,並發出死亡證才可讓親屬認領屍體,希望爭取一周內完成相關程序。

事發星期一晚七時許,旅遊巴撞向路邊貨車後,車頭嚴重損毀,消防員撬開旅遊巴車身拯救傷者。

出事旅行團是大航假期廣州番禺一天團,全團44人,星期一晚乘坐旅遊巴回程返深圳,駛到廣州繞城高速南二環遇上意外,多名傷者分別被送到番禺中心醫院及南沙中心醫院。

其中一名女團友重傷胸肺出血,已經進行手術,旅遊巴司機亦受了輕傷,事後被廣州公安交警拘留,調查事故原因。

