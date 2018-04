多倫多汽車撞人案疑犯為人孤僻 或有精神病

【i-CABLE】

加拿大多倫多有汽車衝向人群,造成10死,15人傷,司機被捕,疑犯米納西安,近日在一間專上學院畢業,修讀電腦,曾經開發多個手機應用程式。有中學同學則形容他為人孤僻、有社交障礙,初步調查不排除他有精神問題。

民眾晚上到多倫多北約克案發現場獻上鮮花,點起燭光,又在牆上表達他們的心意,悼念汽車衝向人群事故中的死難者。

警方表示,25歲的疑犯米納西安居住在多倫多北部市郊的烈治文山,警員已上門搜證。

米納西安的一名中學同學形容他有社交障礙,不確定他有沒有關係密切的朋友。

米納西安曾就讀的聖力嘉學院,同學指他是電腦專家,不時協助同學解決電腦問題,亦有兼職開發多個手機應用程式,其中一個是協助司機在多倫多尋找泊車位。

當局正調查米納西安的犯案動機,有調查人員透露,他曾經在網上與人討論2014年5月美國加州聖巴巴拉縣,導致7死7傷的槍擊案兇徒羅傑。

初步調查方向,不排除米納西安有精神問題。

