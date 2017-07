灣區矽谷哪些公司名列2017年最大僱主前十位（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

在灣區矽谷,究竟哪些公司或機構進入2017年最大僱主排名前十名呢?

矽谷大公司,大家首先想到的一定都是高科技公司,不過根據商業周刊報導,在今年的矽谷最大僱主排名中,除了高科技公司,還有政府機構、教育及醫療機構,以及車輛生產商。

排名第一是蘋果公司,本地共有僱員25,000人;第二是Alphabet,即Google 母公司,有兩萬僱員;Santa Clara 縣政府排第三,僱員總數超過18,200人。

史丹福大學排第四,有接近17,000名僱員;第五是Cisco,共有15,700名僱員;北加州凱撒醫療機構排第六,共有12,500 名僱員;史丹福醫療機構排第七,僱員人數超過一萬人。

排第八的是電動車生產商Tesla,僱員總數約一萬人;Facebook 排第九位,僱員人數接近9,400;第十位是Intel,共有8,500名僱員。

值得一提的是,史丹福大學2016至2017學年,學生與僱員人數幾乎相等,比例為1比1。

另外,Tesla去年11月與太陽能公司Solar City合併後,令灣區僱員總數達到一萬人,進入矽谷最大雇主前十名。

