灣區矽谷哪些公司名列2017年最大僱主前十位（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

在灣區矽谷，究竟哪些公司或機構進入2017年最大僱主排名前十名呢？

矽谷大公司，大家首先想到的一定都是高科技公司，不過根據商業周刊報導，在今年的矽谷最大僱主排名中，除了高科技公司，還有政府機構、教育及醫療機構，以及車輛生產商。

排名第一是蘋果公司，本地共有僱員25,000人；第二是Alphabet，即Google 母公司，有兩萬僱員；Santa Clara 縣政府排第三，僱員總數超過18,200人。

史丹福大學排第四，有接近17,000名僱員；第五是Cisco，共有15,700名僱員；北加州凱撒醫療機構排第六，共有12,500 名僱員；史丹福醫療機構排第七，僱員人數超過一萬人。

排第八的是電動車生產商Tesla，僱員總數約一萬人；Facebook 排第九位，僱員人數接近9,400；第十位是Intel，共有8,500名僱員。

值得一提的是，史丹福大學2016至2017學年，學生與僱員人數幾乎相等，比例為1比1。

另外，Tesla去年11月與太陽能公司Solar City合併後，令灣區僱員總數達到一萬人，進入矽谷最大雇主前十名。

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