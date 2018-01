By

美國哪些大學最難考進去?Niche網站根據SAT和ACT大學入學試分數,以及大學錄取新生的百分比,列出今年的排名榜。

全國最難考進去的大學是哈佛大學,史丹福大學排第二,耶魯大學第三,第四是麻省理工大學,第五是加州California Institute of Technology。

第六是普林斯頓大學,第七是芝加哥大學,第八是哥倫比亞大學,第九是Vanderbilt大學,而第十是Brown大學。

