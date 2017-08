By

【KTSF 黃恩光報導】

美國新聞及世界導報發表全美最佳醫院排行榜,灣區有兩家醫院躋身頭十名。

報告是根據醫院病人的存活率、病人的安全、護士人手等多方面因素給醫院評分,全國排第一名的醫院是明尼蘇達州Rochester的Mayo Clinic,加州大學舊金山分校UCSF醫院全國排第五名,南灣Palo Alto史丹福醫院排第九名。

報告也根據地區醫院排名,在灣區,舊金山和東灣地區,排第一名的醫院是UCSF醫院,第二名是東灣Walnut Creek的John Muir醫院,第三名是東灣Concord的John Muir醫院。

南灣方面,史丹福醫院排第一,Mountain View的El Camino醫院排第二,而Santa Clara市的Kaiser醫院則在南灣排名第三。

