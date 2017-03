灣區SAT分數最高的十大高中排名

By

【KTSF黃恩光報導】

灣區哪些高中的SAT大學入學試平均分數最高?目前SAT考試滿分是1,600分。San Francisco Business Times根據Niche網站提供的數據所做的報導顯示,SAT成績最好的學校大部分在南灣和東灣,南灣聖荷西的Lynbrook高中與東灣Fremont的Mission San Jose高中,學生SAT平均分高達1,430分,共享第一名。

1. Lynbrook高中

聖荷西

平均SAT分數:1,430

1. Mission San Jose高中

Fremont

平均SAT分數:1,430

2. Monta Vista高中

Cupertino

平均SAT分數:1,410

3. Henry M. Gunn高中

Palo Alto

平均SAT分數:1,400

4. Saratoga高中

Saratoga

平均SAT分數:1,390

5. Palo Alto高中

Palo Alto

平均SAT分數:1,370

6. Dougherty Valley高中

San Ramon

平均SAT分數:1,350

7. Miramonte高中

Orinda

平均SAT分數:1,340

8. Los Altos高中

Los Altos

平均SAT分數:1,330

9. Lowell高中

舊金山

平均SAT分數:1,310

10. Campolindo高中

Moraga

平均SAT分數:1,300

