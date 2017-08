灣區房屋價格增幅最多城市大多數在東灣（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

由房地產公司Trulia公佈的最新數據顯示,灣區房屋價格增幅最多的城市大部分都在東灣,過去5年的最高增幅接近兩成。

根據Trulia提供的數據,過去5年,灣區屋價增幅最多的10個城市中,東灣就佔了8個,其中列治文市是東灣屋價增長最快的城市,增幅為19.6%,房屋中位價是445,600元,其次是Pittsburg市和San Pablo市,增幅都是17.9%,中位價分別是386,200元及414,600元。

Crockett、奧克蘭市(屋崙)、Hayward、Antioch及Newark分別排名第6至第10,屋價增幅介於17%與15%之間。

另外 前10名中,排第1和第3位的是中半島聖馬刁縣(San Mateo)兩個城市,East Palo Alto和North Fair Oaks房屋中位價分別是787,700元和885,000元,增幅分別是21.9%及18.6%。

地產業內人士分析,帶動這些地區屋價增長的買家主要有兩種人,一種是多年前經歷過銀主盤危機,現在又打算重新進入房屋市場的買家,另一種則是首次買屋者。

