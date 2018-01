夏威夷誤發導彈攻擊警告 涉事員工已被解僱

By

【KTSF 江良慧報導】

本月早前夏威夷政府一名員工錯誤發出導彈威脅警告,聯邦通訊委員會(FCC)週二公佈初步調查報告,指該名員工以為夏威夷真的遇襲,所以發出警告。

身在夏威夷的民眾都收到夏威夷即將遇襲的警告,居民和旅客隨即慌忙找地方躲藏逃生,約40分鐘後,當局才再發出通知,說是人為錯誤,並沒有導彈威脅。

調查顯示,該名員工當時接到電話,聽到“這並非演習”,但就沒有聽見有人說:演練演練演練,他誤以為夏威夷真的遇襲,於是就發出導彈威脅警告。

夏威夷緊急事故管理局局長已經就事件承認責任,並且辭職。

夏威夷政府官員也證實,已經開除發出警報的僱員,該名僱員在事發後並沒有即時被開除,而是被紀律處分和分派到其他崗位。

夏威夷官員透露,該名僱員有表現問題,以往曾經兩次把演習和真實事件混淆。

另外,報告又指出,對夏威夷沒有合理的機制,預防人為錯誤導致發送錯誤警報,以及在誤發警報後沒有補救計劃感到憂慮。

