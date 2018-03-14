賓州國會議席補選勝負未定 民主黨候選人率先宣布勝選

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特朗普日前也到賓夕凡尼亞州國會第18選區，為共和黨候選人站台，但情況看來他的助力效果不大，週二的特別選舉經點票後，兩名候選人的票數目前非常接近，暫未有官方結果，但民主黨候選人Connor Lamb已宣布勝選。

該選區週二舉行聯邦眾議員特別選舉，已點算的99%投票站結果顯示，33歲民主黨候選人Lamb稍為領先共和黨對手Rick Saconne，雙方票數差距微小，或有需要重新點票。

在點算最後一批缺席選票後，Lamb目前以627票領先Saconne，這次特別選舉，選民共投下224,000張選票。

有特朗普站台，共和黨人如果都無法保住，這個共和黨的傳統鐵票倉，意味著11月國會中期選舉，共和黨將面臨更多議席的流失．

當地舉行這次特別選舉的原因是，代表該選區的共和黨籍聯邦眾議員Tim Murphy公開反對墮胎，卻鼓勵婚外情女朋友去墮胎，去年10月事情曝光後，該名議員辭職，空出這個議席。

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