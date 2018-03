賓州國會議席補選勝負未定 民主黨候選人率先宣布勝選

By

特朗普日前也到賓夕凡尼亞州國會第18選區,為共和黨候選人站台,但情況看來他的助力效果不大,週二的特別選舉經點票後,兩名候選人的票數目前非常接近,暫未有官方結果,但民主黨候選人Connor Lamb已宣布勝選。

該選區週二舉行聯邦眾議員特別選舉,已點算的99%投票站結果顯示,33歲民主黨候選人Lamb稍為領先共和黨對手Rick Saconne,雙方票數差距微小,或有需要重新點票。

在點算最後一批缺席選票後,Lamb目前以627票領先Saconne,這次特別選舉,選民共投下224,000張選票。

有特朗普站台,共和黨人如果都無法保住,這個共和黨的傳統鐵票倉,意味著11月國會中期選舉,共和黨將面臨更多議席的流失.

當地舉行這次特別選舉的原因是,代表該選區的共和黨籍聯邦眾議員Tim Murphy公開反對墮胎,卻鼓勵婚外情女朋友去墮胎,去年10月事情曝光後,該名議員辭職,空出這個議席。

