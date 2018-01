By

【KTSF】

灣區大橋收費管理局週三一致通過將加橋費的提案列入6月的選票上。

提案建議在6年內分3個階段加價3元,分別在2019年、2022年以及2025年各加價一元。

若提案獲過半數選民支持通過,海灣大橋在2025年,最高收費會達到9元,其他大橋的收費達8元。

加價將會在30年內帶來45億元的額外收入,這筆收入將會用作改善公共交通設施和道路問題,以及灣區捷運延伸到南灣的工作。

