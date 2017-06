By

【KTSF 吳倩妤報導】

日本東京著名的築地魚市場,落實暫時搬遷至豐洲,築地原址則會重修,盼望在5年後讓魚市場重返築地。

東京都政府宣布,落實原有搬遷計劃,而築地原址就會大翻新,包括加固或重建已經老舊的建築,盼望能在5年後再次成為新魚市場。

東京都知事小池百合子指,當局會採取額外安全措施,解決豐洲新址污染問題,不過目前未有確實搬遷時間表。

當魚市場返回築地後,豐洲會成為大型分銷地點,與築地一同成為東京的食品據點。

