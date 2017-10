By

【i-CABLE】

日本神奈川縣一處住宅發現相信屬於最少9九人的人體殘骸,警方拘捕一名男子。 警方搜查神奈川縣座間市一名27歲男子的住所,先後在多個保冷箱發現人體殘肢,相信屬於1男8女。 警方正調查東京八王子市一名女子失蹤的案件,她月初在網上聲稱,想找人一同自殺後失蹤。 警方上星期在八王子市,和被捕男子住所附近車站的閉路電視片段,發現兩人曾同行,調查人員指被捕男子供認殺害該女子。

