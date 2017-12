聖荷西豆腐店歷經71年歷史 年底吹熄燈號（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

70多年歷史的聖荷西豆腐(San Jose Tofu)即將在年底吹熄燈號,讓許多顧客依依不捨,聖荷西豆腐店有甚麼特別之處?

位於南灣日本城的聖荷西豆腐店,早上9點營業,顧客已經排到門外,有人從東灣San Ramon來,就是希望能夠在歇業前,再次品嚐這獨一無二的手工豆腐。

豆腐店已經有71年歷史,歷經三代,現任東主Chester Nozaki的祖父,從二戰之後就在這裡營業,在機械化取代人工的浪潮下,聖荷西豆腐店數十年來,堅持古法手工製作豆腐。

老闆娘陳文英說:”我非常喜歡,每天做得非常開心,我覺得這種手工豆腐像種藝術品,你每天會隨著氣候,豆子種類不一樣,豆腐出來也不是完全一樣。”

來自台灣的陳文英是老闆娘,當初就是跟先生在日本城認識,她說自己從沒想到過會來美國,更沒想到會經營豆腐店,雖然做豆腐很開心,但是身體告訴她是該休息了。

陳文英說:”像這個一個50磅,每天這樣搬來搬去,然後豆子來了,因為我們的儲藏室在地下室,所以豆子一來兩千磅,我們要一包一包搬到地下室。”

記者在採訪時,陳文英完全沒有機會休息,一下招呼客人,一下將製作豆腐的工具清潔乾淨,這些模具都是她的公公親手做的,就連蓋豆腐的布,幾乎都已經找不到了。

就是這樣的傳統手工,讓顧客一代又一代的來光臨,也因為慢工出細活,無法大量生產。

陳文英說:”不賺錢,首先因為沒有放防腐劑,那不能放太久,兩天三天就要吃完,所以做不大,還有她非常的慢,就是慢工出細活。”

然而這個小本經營的豆腐店,卻也讓三代人能夠自給自足。

陳文英說:”我這個店維持我公公一家人生活,維持我們一家人生活,很小的利潤,但是非常溫暖的一個地方。”

值得一題的是,豆腐店早期只有賣豆腐,因為陳文英,店裡也開始賣台灣人愛吃的豆花及豆漿,深受歡迎。

每天早清晨4點開始工作,一星期營業6天,退休之後夫婦倆最想做甚麼?他們都不約而同的回答。

陳文英說:”好好睡覺吧,我每天早上4點鐘起來,然後一天站11個鐘頭。”

老闆Chester Nozaki說:”躺在床上 睡到自然醒,之後想要休息一下去旅遊,我想去夏威夷,我從來沒去過夏威夷,或許台灣、日本。”

老字號豆腐店歇業,對陳文英來說究竟是卸下擔子,還是難過?

陳文英說:”很複雜的感覺,一方面覺得終於有一點時間可以做一些自己想做的事情,另一方面非常難過,就是很難說再見,這麼多好朋友,從客人變好朋友,很多都是吃三代四代。”

聖荷西豆腐店即將在這個月底吹熄燈號,如果觀眾朋友想要品嘗聖荷西最後一個純手工豆腐,這幾天一定要起個早,因為不到中午很快就賣完了。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。