聖荷西豆腐店歷經71年歷史 年底吹熄燈號（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

70多年歷史的聖荷西豆腐（San Jose Tofu）即將在年底吹熄燈號，讓許多顧客依依不捨，聖荷西豆腐店有甚麼特別之處？

位於南灣日本城的聖荷西豆腐店，早上9點營業，顧客已經排到門外，有人從東灣San Ramon來，就是希望能夠在歇業前，再次品嚐這獨一無二的手工豆腐。

豆腐店已經有71年歷史，歷經三代，現任東主Chester Nozaki的祖父，從二戰之後就在這裡營業，在機械化取代人工的浪潮下，聖荷西豆腐店數十年來，堅持古法手工製作豆腐。

老闆娘陳文英說：”我非常喜歡，每天做得非常開心，我覺得這種手工豆腐像種藝術品，你每天會隨著氣候，豆子種類不一樣，豆腐出來也不是完全一樣。”

來自台灣的陳文英是老闆娘，當初就是跟先生在日本城認識，她說自己從沒想到過會來美國，更沒想到會經營豆腐店，雖然做豆腐很開心，但是身體告訴她是該休息了。

陳文英說：”像這個一個50磅，每天這樣搬來搬去，然後豆子來了，因為我們的儲藏室在地下室，所以豆子一來兩千磅，我們要一包一包搬到地下室。”

記者在採訪時，陳文英完全沒有機會休息，一下招呼客人，一下將製作豆腐的工具清潔乾淨，這些模具都是她的公公親手做的，就連蓋豆腐的布，幾乎都已經找不到了。

就是這樣的傳統手工，讓顧客一代又一代的來光臨，也因為慢工出細活，無法大量生產。

陳文英說：”不賺錢，首先因為沒有放防腐劑，那不能放太久，兩天三天就要吃完，所以做不大，還有她非常的慢，就是慢工出細活。”

然而這個小本經營的豆腐店，卻也讓三代人能夠自給自足。

陳文英說：”我這個店維持我公公一家人生活，維持我們一家人生活，很小的利潤，但是非常溫暖的一個地方。”

值得一題的是，豆腐店早期只有賣豆腐，因為陳文英，店裡也開始賣台灣人愛吃的豆花及豆漿，深受歡迎。

每天早清晨4點開始工作，一星期營業6天，退休之後夫婦倆最想做甚麼？他們都不約而同的回答。

陳文英說：”好好睡覺吧，我每天早上4點鐘起來，然後一天站11個鐘頭。”

老闆Chester Nozaki說：”躺在床上 睡到自然醒，之後想要休息一下去旅遊，我想去夏威夷，我從來沒去過夏威夷，或許台灣、日本。”

老字號豆腐店歇業，對陳文英來說究竟是卸下擔子，還是難過？

陳文英說：”很複雜的感覺，一方面覺得終於有一點時間可以做一些自己想做的事情，另一方面非常難過，就是很難說再見，這麼多好朋友，從客人變好朋友，很多都是吃三代四代。”

聖荷西豆腐店即將在這個月底吹熄燈號，如果觀眾朋友想要品嘗聖荷西最後一個純手工豆腐，這幾天一定要起個早，因為不到中午很快就賣完了。

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