By

【KTSF】

中半島Menlo Park市一名20個月大幼童,週日晚在一幢住屋的車道外被車撞傷,傷勢危殆。

事發於傍晚6時半至6時40分左右,但警方到晚上8時才接獲舉報,事發於Willow路200號路段的車道上,距馬路約300呎的位置。

幼童當時正踏著一輛玩具車,一名26歲男親友正駕駛一輛灰色福特Fusion汽車後退出車道,期間看不到幼童,意外撞上他。

幼童已送院治療,傷勢危殆,但沒有生命危險。

司機有留在現場協助警方調查,事故不涉及醉駕或藥駕。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。