【KTSF】

猶他州一名兩歲男童日前被家中一個倒下的抽屜櫃壓著,動彈不得,他的孿生兄弟臨危不亂,成功用力推開抽屜櫃救人,過程被家中的攝錄機拍攝下來。

視頻可見,一對孿生兄弟攀爬家中一個抽屜櫃,抽屜櫃因為重心失衡倒下,壓著其中一名男童的上半身,男童不斷哭叫求救,他的孿生兄弟雖然只有兩歲,但成功推開抽屜櫃救人。

男童的母親說,她完全不知道發生這件事,要到看過視頻後才知悉事件。

男童的父親於週日把視頻上載Facebook,他說被壓的兒子幸好沒有大礙,他上載視頻是希望其他家長謹記把抽屜櫃繫在牆上,以免同類意外再次發生。

